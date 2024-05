Les experts : Manhattan - S08 E6 - De tombe en tombe

Paul Warren, un étudiant membre d'une fraternité étudiante, est retrouvé mort dans un cimetière. Les soupçons se portent sur trois bizuts qui subissaient ses brimades. Thad et Curtis, deux des bizuts, sont rapidement retrouvés. Warren les avait forcés à participer à "l'épreuve des six canettes", une énigme qui les a conduits de cimetière en cimetière, à la recherche d'Anthony, le troisième bizut, que Paul avait caché quelque part à New York.