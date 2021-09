Les experts : Manhattan - S09 E04 - Silence de mort

Durant un meeting politique auquel assistent les Messer, un homme sort un pistolet et tire sur les personnes présentes sur scène, créant un mouvement de panique durant lequel Lindsay est blessée. Le tireur s’enfuit et jette l’arme dans une poubelle. Malheureusement des enfants le trouvent, et une petite fille meurt après avoir voulu jouer avec. Mac et son équipe découvrent vitre que le candidat politique n’était pas visé, et que le forcené est en fait un ancien professeur accusé à tort de pédophilie et animé par la vengeance.