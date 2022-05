Les experts : Manhattan - S09 E9 - L'infiltrée

Lovato semble être reconnue par une jeune femme dans un bus. Peu de temps après, un homme est retrouvé coupé en deux dans un hangar. La jeune femme et l’homme faisaient en fait partie d’un gang dans lequel Lovato s’était infiltrée quelques mois plus tôt. Ils retrouvent Carmen, la jeune femme, mais en voulant sauter d’un immeuble à l’autre, elle se tue. L’équipe de Mac Taylor doit enquêter pour comprendre qui a tué cet homme, et si l’épisode du bus est à l’origine de ces drames.