Les experts : Manhattan - S09 E11 - L'ange gardien

Deux corps sont retrouvés la même nuit. Un avocat procédurier et un jeune ingénieur tout juste diplômé. Rien ne semble les relier et pourtant, les balles qui les ont tués présentent la même particularité : elles ne comportent aucun signe distinctif. Ni traces, ni rayures. Impossible donc de remonter à l’arme. L’équipe de Mac Taylor enquête malgré tout sur ces étranges projectiles et découvre qu’ils ont été tirés avec une arme à feu « imprimée ».