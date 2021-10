Les experts : Manhattan - S09 E12 - Mise en scène

Un policier qui travaillait dans un bureau de change en dehors de ses heures de service se fait braquer et tuer. Un témoin de la scène est blessé par une balle perdue. Mais Mac et son équipe comprennent rapidement que ce témoin a en réalité pris une part active au braquage. Ils mettent alors tout en œuvre pour le faire avouer et dénoncer ses complices, allant jusqu’à prêcher le faux pour savoir le vrai.