Les experts : Manhattan - S09 E15 - Un retour pour New York 2/2

D.B. Russell est venu à New York pour aider Mac à retrouver Christine, enlevée avec Shawn Boyd à cause de l’argent que Shawn et son frère Jimmy doivent à un usurier, Zane Kalim. Ce dernier est arrêté suite à une opération de police, mais il refuse de dire qui sont ses complices et où se trouvent les otages. Les kidnappeurs tuent Shawn et exigent un échange : Christine contre Zane. Mac décide alors de faire cavalier seul et de partir à la recherche de Christine sans l’aide de son équipe. Mais Russell le suit à distance...