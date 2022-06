Les experts : Manhattan - S09 E17 - Un dernier au revoir

Un agent de police tue accidentellement un jeune homme noir, provoquant l'indignation des habitants du quartier. Mac et son équipe doivent enquêter et déterminer les circonstances exactes de ce tragique événement. Sur fond de colère et d’émeutes, ils découvrent que le policier n’a commis aucune erreur, à part celle d’avoir confondu ce jeune homme avec un autre. Grâce à cette enquête, Mac prend conscience de l’importance du moment présent, de la valeur de l’amour et de l’amitié.