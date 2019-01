Un adolescent prend un malin plaisir à scruter les allées et venues de personnes dans un immeuble grâce à son télescope, jusqu'au jour où il distingue un corps pendu à une corde. Horatio et Yelina découvrent, plus tard, le corps de Carlos Garza, un anesthésiologiste qui travaillait dans une clinique spécialisée dans la chirurgie plastique. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre ? Les détectives mènent une minutieuse enquête...