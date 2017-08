Les experts : Miami - Saison 04 Episode 15 - Retour sur le passé  

Lors d'un tournoi de volley-ball, auquel assiste Eric Delko et Dan Cooper, des joueuses découvrent le cadavre d'un homme enfoui dans le sable. La victime a été étranglée avec une ceinture. Alexx retrouve une clé dans sa gorge. En se rendant au domicile du défunt, Horatio et Frank y découvrent deux autres cadavres. Pour Horatio, nul doute possible : Walter Resden est de retour et il doit tout mettre en œuvre pour l'arrêter. Eric voit sa relation avec Natalie bouleversée lorsque la jeune femme pense être enceinte.