Les experts : Miami - Saison 04 Episode 17 - Collision  

Prise en chasse par une voiture, une conductrice quitte la route. Horatio et Franck découvrent son cadavre derrière le volant et celui d'un inconnu dans le coffre. Plus tard, Calleigh et Eric trouvent un diamant parmi les morceaux du pare-brise dont la disposition suspecte laisse supposer une intervention extérieure. La pierre précieuse leur permet de remonter jusqu'à la bijouterie où travaillait la victime, Barbara Sommers.