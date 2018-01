Les experts : Miami - Saison 06 Episode 08 - Dernières vacances

La famille Partney, originaire du Canada, s’apprête à quitter son hôtel après des vacances de rêve à Miami. Alors que ses parents et son jeune frère sont prêts à partir, Brian Partney est abattu dans l’ascenseur au huitième étage. Horatio et son équipe tentent de faire parler les maigres indices recueillis sur place. Un bandana noir a été découvert non loin du corps. Les agents en déduisent que le meurtre pourrait avoir été commis lors d'un rite d'initiation propre à un gang...