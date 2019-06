Les experts : Miami - Saison 07 Episode 14 - Corps en détresse

Appelés sur le signalement d’une voisine, Calleigh et Ryan fouillent une maison vide. Ils viennent de découvrir un cadavre dans le grenier lorsqu'une fusillade éclate, suivie d’une explosion et d’un incendie. Ils s’échappent de la maison en flammes en emportant le corps. A la suite de cette intervention périlleuse, Calleigh présente des troubles respiratoires. Au cours du premier interrogatoire, elle perd connaissance et doit être hospitalisée dans le service où travaille Alexx Woods. Grâce à sa carte de visite trouvée dans les décombres de la maison, Horatio et Eric interrogent un agent immobilier qui reconnaît l’avoir visitée. Quant au cadavre, c’est celui d’un chirurgien toxicomane qui se fournissait en médicaments à la pharmacie de l’hôpital où se trouvent Alexx et Calleigh. Au domicile du chirurgien, Natalia et Ryan découvrent une salle d’opération installée dans un hangar...