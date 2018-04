Les experts : Miami - Saison 07 Episode 25 - La guerre froide

Ivan Sarnoff, empoisonné dans la prison où il purge sa peine, est transféré d’urgence à l’hôpital. Durant le trajet, un accident qui ressemble à un guet-apens lui permet de s’échapper. Un ambulancier et un officier de police y laissent la vie. Horatio interroge Igor et use des précieuses informations de Yelina, infiltrée auprès de lui. Au cours d’une fusillade près de l’entrepôt d’armes de la police, Calleigh reconnaît Eric. Elle l'avait mis en garde contre sa tentation de protéger son père...