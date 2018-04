Les experts : Miami - Saison 07 Episode 6 - Promesse non tenue

Quelques heures avant de témoigner devant le grand jury, et alors qu'il est sous la protection d'Eric et Calleigh, William Campbell est assassiné. Le meurtrier a agi de façon spectaculaire, en se servant d'une grue de chantier. Calleigh, particulièrement choquée, promet à la femme de William, Beth Campbell, de retrouver l'assassin. L'enquête s'oriente vers Joey Salucci, le gangster que William Cambell devait accuser. On suppose que pour venger la mort de sa fille, décédée accidentellement, Joey Salucci aurait commandité le meurtre d'A.J. Watkins, le jeune homme responsable de l'accident, puis de William Campbell qui en avait été le témoin. Joey Salucci et Mick Ragosa, son homme de main, nient toute implication.