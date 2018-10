Les experts : Miami - Saison 09 Episode 20 - Double je

Corinne, une jeune fille, est retrouvée noyée dans le jacuzzi de son université alors qu'elle passait la soirée avec son amie, Monica. C'est cette dernière qui a retrouvé son corps. L'équipe arrête d'abord Jared, le petit ami de Corinne, qui espionnait les deux filles dans le jacuzzi, mais il jure à Horatio qu'il n'a rien fait. Horatio s'aperçoit assez vite que Monica se comporte de façon étrange et a du mal à répondre aux questions avec précision. Ses doutes se confirment au fur et à mesure que l'enquête avance : elle est atteinte de troubles cognitifs et perd la mémoire.