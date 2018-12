Les experts : Miami - Saison 10 Episode 09 - Le sang de nos vingt ans

Condamnés à perpétuité pour le meurtre du jeune Troy Faber, Rocco Damara, Darren Riggs et Victor Shetland sont libérés au bout de dix-neuf ans de prison, conspués par une partie de la foule et soutenus par Kayla Bledsoe, une chanteuse convaincue de leur innocence. Au cours de la petite fête donnée en leur honneur, Rocco est poignardé à mort avec la même arme qui a servi à tuer l’adolescent dix-neuf ans plus tôt. Frank Tripp, qui a découvert le corps de la victime de l’époque, tente de faire le lien.