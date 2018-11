Les experts : Miami - Saison 10 Episode 10 - Les disparus

La famille Nolan disparaît un matin. Calleigh et Frank se rendent chez Olivia Nolan, leur fille. Sur place, ils trouvent un homme qui prétend être le petit ami d'Olivia, mais qui leur tire dessus. Il se nomme Kurt Riggins. Horatio et Frank l'interrogent. Kurt leur avoue qu'il souhaitait enlever la famille Nolan car le père lui volait son travail en vendant de la drogue. Ryan et Eric découvrent des particules de cocaïne dans la cuisine des Nolan, ainsi qu'un pain de cocaïne caché dans une trappe du garage.