Les experts : Miami - Saison 10 Episode 19 - Une grande famille

Ryan se réveille au domicile de Josh Avery, dans un état presque second. Il a été roué de coups. Il s'approche de Josh, qui est étendu par terre, et découvre qu'il est mort. Ryan est aussitôt accusé de l'avoir tué. Heureusement, l'analyse des projections de sang le disculpe et il peut à nouveau participer à l'enquête. Les détectives trouvent un micro dissimulé dans le téléphone fixe et le portable de Josh. L'analyse du mouchard révèle que c'est un micro de la police, posé par l'agent Samantha Owens. Horatio la retire de l'enquête. Une conversation enregistrée sur la ligne fixe de Josh indique qu'il était en contact avec Vogel, un avocat véreux. Samantha informe Ryan que Josh avait un bateau sur lequel elle n'a jamais été conviée. Natalia et Tripp s'apprêtent à le fouiller, mais une fusillade éclate. Une fois à bord, ils découvrent une importante quantité de drogue...