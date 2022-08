Les experts : Miami - S01 E01 - Plus dure sera la chute

Une équipe de chercheurs en médecine légale de Miami, en Floride, utilise des technologies modernes, des méthodes de pointe, et le bon vieux travail de flic afin de résoudre les crimes les plus divers.Megan Donner rentre à la brigade de police scientifique pour enquêter sur le crash d'un avion dans les Everglades. Alors que les secouristes recherchent les survivants, ils retrouvent étrangement le corps d'une femme à plusieurs kilomètres du lieu de l'accident. Lorsque le seul rescapé raconte aux détectives que celle-ci a ouvert la porte d'accès pour se suicider, Horatio devient de plus en plus soupçonneux...