Les experts : Miami - S01 E04 - Les dessous de Miami

Horatio et son équipe enquêtent à Miami Beach où un viol et un meurtre ont été perpétrés. Megan et Horatio interrogent le petit ami de la victime et découvrent que le couple assistait, au moment du drame, à une somptueuse réception, invité dans le château d'une richissime famille, les Hamilton. Alors que les preuves s'accumulent contre eux, ceux-ci mettent tout en œuvre pour sauver les apparences...