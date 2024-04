Les experts : Miami - S01 E14 - Oeil pour oeil

Un homme est retrouvé mort à son domicile, ligoté sur son lit. Horatio découvre que la victime est un "violeur en série" et recherche la trace de celui ou celle qui s'est vengé de son bourreau. Le propriétaire d'un crématorium a été battu à mort : son cadavre gît près du four de crémation. Les indices mènent Calleigh et Delko à enquêter dans le milieu des night-clubs de Miami Beach...