Les experts : Miami - S01 E24 - Les fugitifs

Un détenu est retrouvé poignardé dans l'immense prison de Miami. Alors qu'Horatio vient d'arriver sur les lieux du drame, une spectaculaire évasion par hélicoptère se produit sous ses yeux. Trois prisonniers, dont deux assassins sans pitié et un autre reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur des enfants, réussissent à sauter dans l'appareil et à fuir. Les détectives Calleigh et Horatio, épaulés par toutes les forces de police de Miami, mettent tout en œuvre pour arrêter les criminels.