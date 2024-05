Les experts : Miami - S02 E09 - Romance en eaux troubles

Le corps d'une femme, accroché à une bouée dans un port de plaisance, est attaqué par un requin. Une fois repêché, Alexx remarque qu'il présente une plaie par balle et Tim découvre que la jeune femme portait un microémetteur. Horatio et son équipe mènent l'enquête pour établir les circonstances exactes de cette mort énigmatique. Il s'avère que Cindy Castiano travaillait pour Bruno Gomes, un détective privé spécialisé dans le constat d'adultère. Les soupçons des enquêteurs de la police scientifique se portent sur des maris volages piégés par Cindy et Gomes pour le compte de leurs épouses.