Les experts : Miami - S02 E13 - Mauvais sang

Un soir de pleine lune, un cigarier cubain est torturé et égorgé dans son arrière-boutique et un homme est abattu devant un distributeur de billets. Deux meurtres sans lien, si ce n'est le désir de vengeance. Horatio et Eric enquêtent de nouveau sur les balseros, ces réfugiés clandestins cubains qui tentent d'accoster sur les côtes de Floride au péril de leur vie.