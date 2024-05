Les experts : Miami - S02 E15 - Paparazzi

Alors qu'il se trouve dans la banlieue de Miami, à bord d'une Cadillac aux vitres teintées, le photographe Jerry Dorfman prend une route défoncée et va droit dans un mur. Plus tard, le sergent Dennis Barron accueille Horatio sur les lieux du drame et leur apprend qu'il est arrivé en premier ici...