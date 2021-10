Les experts : Miami - S03 E01 - Disparitions

Un yacht fou heurte un pont de plein fouet. A son bord, le cadavre de Reed Williams, un riche notable de Miami, et trois millions en bijoux. Sa jeune épouse, Tawny Williams, attend son retour. Il est parti payer la rançon de son fils Joey, beau-fils de Tawny qui l'aime comme le sien. Mais les bijoux étaient faux, ce qui causa la mort de Reed, et Joey est toujours détenu par ses mystérieux ravisseurs. Du fait de son passé trouble et d'évidents mobiles, l'enquête s'oriente tout d'abord sur Tawny. Puis sur le bijoutier qui a remplacé les vrais par de faux bijoux. Au cours d'une fusillade dans la bijouterie, Tim speedle trouve la mort. Mais l'enquête continue, et apparaît Pete Keller, un ancien comparse de Tawny. C'est lui qui a monté le kidnapping avec le professeur de karaté de Joey, dans le double but d'obtenir la rançon et de se venger, par jalousie, de Tawny. Différents indices, comme de la boue et de la résine, permettront de retrouver in extremis Joey que ses ravisseurs avaient pro