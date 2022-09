Les experts : Miami - S03 E01 - Disparitions

Un couple se trouve dans une berline, sur un pont, lorsqu'un yacht les heurte de plein fouet. Tandis que les passagers sont secourus, Eric et Tim sont appelés à rejoindre Horatio sur les lieux du drame. Un témoin a, en effet, vu le bateau se diriger à toute allure vers le pont, comme si cet "accident" était prémédité. Sur l'embarcation, on découvre le corps d'un homme, abattu d'une balle en pleine tête, tirée à bout portant. Une marque sur le côté du bateau indique qu'une autre personne se trouvait à bord, mais celle-ci est introuvable. La victime est identifiée. Il s'agit de Richard Williams, un richissime homme âgé de cinquante et un ans. Yelina et Horatio interrogent la jeune épouse de la victime, Tawny, qui leur indique que son mari avait en sa possession des bijoux d'une valeur de trois millions de dollars, soit la rançon demandée par les ravisseurs de leur fils, Joey, qui vient d'être kidnappé lors de son cours d'arts martiaux.