Les experts : Miami - S03 E05 - Fraudes majeures

Jenny, une jeune fille qui contrôlait secrètement la vente illégale d'alcool aux mineurs, est retrouvée morte dans les toilettes d'une boîte de nuit. Les soupçons s'orientent sur Chase Shaw, le peu scrupuleux patron de la boîte. D'autant plus que lors de son interrogatoire, une voiture fonce sur Horatio. Dans son coffre, un cadavre qui nous amène au salon de massage de Tommy Novac. Celui-ci se livre avec Shaw à un trafic de jeunes hongroises. Le cadavre est celui d'Ivan, assassiné par Novac. Ivan est le fiancé d'une des jeunes Hongroises dont la collaboration permettra de libérer ses compagnes d'infortune réduites à l'esclavage et à la prostitution. Mais Shaw et Novac sont innocents du meurtre de Jenny. L'étau se resserre autour de Jack Bradford, un fils à papa hâbleur client de la boîte, et c'est finalement son copain, le timide Kevin Lewiston qui sera confondu. La bouche de Jenny portait les traces du produit anti-asthmatique que ce dernier utilise couramment, déposées lors d'un bais