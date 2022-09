Les experts : Miami - S03 E10 - La chute

Les détectives enquêtent sur une nouvelle affaire. Un piéton a été tué par la chute d'un homme depuis un immeuble. Mais Horatio et son équipe découvrent que la victime, gisant sur le trottoir, n'est pas la même que celle tombée du bâtiment mais un individu malchanceux qui est passé par-là. Les enquêteurs fouillent le défunt et retrouvent, sur lui, un DVD à caractère sexuel impliquant un juge renommé de Miami et une femme pour le moins délurée. Peu après, celle-ci est retrouvée morte.