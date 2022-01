Les experts : Miami - S03 E23 - Sur les pas du tueur

Un criminel condamné à mort pour le meurtre d'un homme et d'une femme obtient un sursis : la Cour Suprême a eu vent de l'erreur de Valera et a demandé le réexamen de tout le dossier. Horatio et son équipe sont convaincus de la culpabilité du détenu : ils s'attachent à prouver de nouveau sa culpabilité en ne s'appuyant que sur des preuves non biologiques puisque leurs analyses ADN de l'époque sont remises en question. Se faisant, ils découvrent l'existence d'un complice qui, au cours des cinq dernières années, aurait continué à sévir.