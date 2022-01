Les experts : Miami - S03 E24 - Révélations

Lors d'un fête impromptue dans un entrepôt, une bombe explose faisant plusieurs victimes dont celui qui la fabriquait. Cette bombe s'avère être un essai pour une bombe sale qui doit exploser au dessus de la ville. La situation se corse encore davantage lorsqu'on découvre que Raymond, le frère de Horatio est vivant, et impliqué dans l'affaire. Il est infiltré dans le monde des narcotrafiquants dont l'argent sert à fabriquer la bombe. Mais il a été découvert et Ray Junior, son fils, est enlevé pour le débusquer.Entre-temps, Hagen qui a subtilisé une preuve pour briller en la rapportant et obtenir ainsi sa réhabilitation, se suicide devant Calleigh.Horatio parvient à intercepter les terroristes tout en sauvant son neveu et en permettant à Ray de partir refaire sa vie avec Yelina et son fils au Brésil.