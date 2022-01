Les experts : Miami - S04 E02 - Face aux requins

Le Yacht de la famille Gannon échoué sur un banc de sable prend feu. Julie, la fille, saute par-dessus bord. Les requins se jettent sur elle tandis que son frère Luke plonge à son secours, avant de disparaître à son tour. Les recherches du corps de Luke révèlent à sa place celui de Damon, un étudiant qui gardait la maison de la famille Elias, riches membres du même Yacht club que les Gannon, dont la fille vient justement de rompre avec Luke, et dont les dix millions de dollars en or viennent de disparaître. Horatio retrouve en même temps l'or et Luke chez le sauveteur véreux qui avait organisé l'échouage du Yacht. Mais la famille Gannon est fictive. Ken, le soi-disant père, est un escroc ainsi que ses deux pseudo enfants qui ne lui cèdent rien en malhonnêteté. Seule la candide Laura n'a rien à se reprocher, si ce n'est sa naïveté. Elle était une pièce maîtresse dans l'entreprise du vol de l'or des Elias, montée trois ans auparavant, et qui avait débuté par l'assassinat de son premie