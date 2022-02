Les experts : Miami - S04 E15 - Retour sur le passé

Eric Delko et Dan Cooper assistent à un tournoi de beach-volley (volleyball de plage) féminin avec deux jolies amies d'Eric. Le match est interrompu quand les joueuses découvrent le cadavre d'un homme enfoui dans le sable. La victime - Oscar Vega - a été étranglée à l'aide d'une ceinture. Jennifer Wilson annonce à Horatio inquiet qu'elle refuse désormais la protection sous laquelle elle était placée , et qu'elle fréquente un certain Lee. Alex trouve une clé dans la gorge de Vega. Horatio et Frank se rendent chez lui pour y découvrir deux autres cadavres, disposés de façon à reproduire une vielle affaire: le meurtre des parents de Jennifer Wilson. C'est la signature de Walter Resden. Il est revenu. C'est lui qui se fait appeler Lee. Tous ces meurtres et les indices soigneusement laissés par Resden mènent Horatio jusqu'au père adoptif de Resden, Morris Yates, une brute épaisse qui l'a terriblement maltraité dans son enfance. Resden est sur le point de tuer Yates quand Horatio survient e