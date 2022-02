Les experts : Miami - S04 E18 - A deux doigts d'être coupable

Stephen Rowe vient d'être déclaré non coupable de la disparition de sa femme Mélissa. Au même moment, on repêche le corps de la victime qui a les doigts sectionnés.On apprend que celle-ci était à demie noire et on découvre un site néo-nazi sur l'ordinateur de son mari.