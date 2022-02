Les experts : Miami - S04 E20 - Chute libre

L'un des deux adolescents qui cambriolent un palace abandonné, l'hôtel Delgado, passe à travers un plafond et tombe dans une baignoire dans laquelle se trouvent déjà les corps des deux frères Vargas. L'un est mort et l'autre, dans le coma, a survécu à l'exécution sommaire qui eut lieu trois jours avant. La découverte chez les Vargas de billets de cent dollars grignotés par les rats et d'un ticket de stationnement mettent Horatio et son équipe sur la piste d'un banquier, Jason Adams, qu' ils soupçonnent de blanchir de l'argent pour le compte de Suero, chef d'un cartel colombien, nouveau propriétaire de l'hôtel Delgado, et employeur des frères Vargas. La voiture volée devant la banque de Jason Adams le jour du meurtre remet en scène Léo et Sienna. Le couple fantasque, arrêté sur un pont à bascule quelque temps avant en possession de billets de cent dollars grignotés par les rats, les avait dérobés aux frères Vargas qui sortaient l'argent sale de la banque pour le rapporter à Suero. Ad