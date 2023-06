Les experts : Miami - S04 E21 - Ne quittez pas !

A la terrasse d'un café, une jeune femme reçoit par erreur l'appel au secours d'une inconnue enlevée et menacée de mort qui cherche à joindre un certain Mitch. Elle passe l'appel à Horatio qui déclenche aussitôt l'alerte et se met en quête de la disparue. Dan Cooper reconstitue le numéro demandé. C'est celui de Mitchell Collett, comptable d'une grosse société financière, à qui vient de parvenir une demande de rançon de cinq millions de dollars pour sa femme Brenda, accompagnée d'une oreille. Eric, Ryan et Calleigh sont sur la piste de l'amant de Brenda, fraîchement éconduit, qui a organisé un faux rapt afin d'effrayer et de reconquérir sa maîtresse en passant pour son sauveur.