Les experts : Miami - S04 E23 - Sous les feux de la rampe

Après avoir déserté la fête qu'elle donnait en son propre honneur, Nikki Beck, starlette de la télé-réalité, est retrouvée morte électrocutée par une lampe à bronzer jetée dans sa luxueuse baignoire. Les soupçons se portent sur April Goodwin, sa grande rivale devant les caméras. Mais les deux jeunes femmes, ennemies pour le presse à scandale, étaient amies dans le privé. April aidait Nikki à se désintoxiquer. Alexx trouve pourtant une pilule de drogue dans la gorge de la morte. Eric et Horatio identifient un réseau de trafic de drogues chimiques utilisant une main d'ouvre féminine salvadorienne réduite en esclavage. Tandis que chacun s'évertue à faire accepter à Eric le mariage de sa sour avec Horatio, Calleigh et Ryan, lisant les traces de pas dans la buée de la salle de bain, découvrent le véritable assassin de Nikki: Melinda, son assistante aigrie. Le mariage de Marisol et Horatio a lieu et Eric vient finalement leur apporter sa bénédiction, tandis qu'un mystérieux tireur