Les experts : Miami - S04 E25 - L'un des nôtres

Les membres du gang de la Mala Noche se prélassent au bord d'une piscine lorsqu'un mystérieux tireur fait irruption, tuant cinq d'entre eux. Horatio et son équipe arrivés sur les lieux y cherchent en vain le corps d' Antonio Riaz, celui qui a ordonné la mort de Marisol. Un piège à la grenade coûte la vie au Sergent Jessop qui inspectait la villa. De retour au labo, l'équipe affronte une escouade d'agents fédéraux venus enquêter sur la disparition d'une partie de l'argent saisi lors d'une précédente intervention contre la Mala Noche. Les agent Perry, Cole et Landrey mettent tour à tour sur la sellette chacun des experts, n'hésitant pas à réactiver certains drames personnels, mais sans rien trouver de probant contre eux. La taupe qui, pensent-ils, a renseigné le fédéraux finit par se démasquer elle-même. C'était Natalia, qui s'en mord cruellement les doigts. L'enquête contre Riaz et la Mala Noche continue, menée par Horatio et Eric très déterminés. Ils identifient le tireur de la pisci