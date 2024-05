Les experts : Miami - S05 E07 - En tête de course

Quand un jeune homme est décapité lors d'un rodéo en voiture, Horatio et son équipe suspectent bien plus qu'un accident. Durant l'enquête, ils se retrouvent plongés dans le monde des courses de rues, des voitures trafiquées et des cascades dangereuses. Mais il s'avère que le système d'amortisseurs hydrauliques de la voiture de la victime a été modifié à son insu. Que cache ce meurtre et qui peut bien en tirer profit ?