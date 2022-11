Les experts : Miami - S05 E15 - Traqué !

La chasse à l'homme pour retrouver Clavo Cruz se poursuit tandis qu'Eric est entre la vie et la mort, victime d'une fusillade. Horatio et l'équipe assistent, impuissants, aux tentatives des médecins pour le réanimer. Calleigh et Ryan se lancent aussitôt dans la traque pour retrouver le tireur. Pendant ce temps, Natalia et Frank retrouvent Cath Gibson, l'otage de Clavo Cruz, ligotée sur une plage de Miami. La jeune femme est saine et sauve mais Cruz a pris la fuite. Les enquêteurs se rendent compte que sa prétendue victime est en fait sa complice...