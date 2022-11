Les experts : Miami - S05 E17 - La griffe du crime

Un chasseur amateur, attaqué par un ours, trouve la mort lors d'une partie de chasse... Horatio et son équipe s'intéressent à ses deux meilleurs amis qui l'accompagnaient. Les détectives découvrent que cet accident pourrait être un meurtre qui en cache un autre : celui d'une call-girl et de son garde du corps qui coôtoyaient l'élite de la ville de Miami...