Les experts : Miami - S05 E21 - Pour le meilleur et pour le pire

Hank et Laurie Atherton, un couple fortuné de Miami, sont en pleine procédure de divorce. Les époux sont incapables de se séparer à l'amiable : chacun veut récupérer ses biens, parmi lesquels un superbe yacht. Déterminée à mettre un terme à leurs querelles incessantes, Laurie commence à scier le bateau en deux à l'aide d'une tronçonneuse. Hank s'empare alors d'un revolver et tente d'empêcher sa femme, devenue hystérique, de faire couler le navire... La violence de cette scène interpelle l'un de leurs voisins, qui alerte aussitôt Horatio et son équipe.