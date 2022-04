Les experts : Miami - S05 E8 - Chambre noire

Suite à la découverte du corps d'une jeune femme, Horatio et son équipe trouvent au cours d'une perquisition une série de photos de filles disparues. L'une d'elle est la jeune sœur de Natalia. Une course contre la montre s'engage pour savoir qui a pris ces photos et surtout, si cette jeune femme est toujours en vie.