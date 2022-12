Les experts : Miami - S06 E01 - Gènes opposés

Andrew Bennett, juge d'application des peines, est assassiné à son domicile. Horatio et son équipe soupçonnent rapidement un certain Kyle Harmon, âgé de seize ans, mais l'adolescent n'avait aucun motif de l'éliminer... De plus, les experts retrouvent l'empreinte des chaussures de Dylan Lester dans la maison d'Andrew Benett. Dylan explique alors aux enquêteurs qu'Andrew l'a surpris dans la chambre de sa fille, Stéphanie. Parallèlement, on apprend que Kyle Hamon pourrait bien être le fils d'Horatio...