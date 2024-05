Les experts : Miami - S06 E07 - Défilé électrique

Alisha Reilly, mannequin, meurt électrocutée lors du défilé de la collection de Gavin Hauer. Le couturier part présenter sa collection en Europe et il doit rapidement faire démonter le podium qui a été créé uniquement pour cette présentation. Horatio et son équipe doivent agir au plus vite pour trouver le coupable.