Les experts : Miami - S06 E09 - Un gramme de trop

A sa sortie, d'un restaurant, le matin de son jour de congé, Calleigh est menacée par un pistolet qui pointe hors d'un quatre quatre. Elle indique qu'elle est de la police, mais au lieu de fuir, le véhicule revient vers elle pour l'écraser. Elle tire et abat le chauffeur qui défonce la vitrine d'un magasin de sport. Première sur les lieux, Calleigh constate que le passager a réussi à s'enfuir, mais elle découvre dans la boutique, une jeune femme morte, qui n'a pas été tuée par l'entrée violente de la voiture. Comme elle a consommé de l'alcool le matin même, on réfute ses dires, elle est déssaisie de l'affaire et est mise en examen.