Les experts : Miami - S06 E13 - Passé recomposé

Bill Winston, un riche homme d'affaires a été assassiné. Sa femme, Julia Winston, qui travaille dans l'immobilier de luxe, n'est autre que l'ancienne compagne d'Horatio. Julia et lui ont eu un fils, Kyle, élevé par la mère de Julia. Le jeune homme, qui a mal tourné, doit comparaître devant la justice pour l’enlèvement et la séquestration de Kathleen Newberry. En enquêtant sur le meurtre de Bill Winston, l'équipe d'Experts découvre des éléments qui accablent son avocat, un certain Larry Hopkins...