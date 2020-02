Les experts : Miami - S06 E13 - Passé recomposé

A l’occasion du meurtre d’un riche homme d’affaires, Julia Winston, ancienne compagne d’Horatio, réapparaît. Julia et Horatio ont eu un fils, Kyle, élevé par la mère de Julia, et qui doit comparaître devant la justice de Miami pour l’enlèvement et la séquestration d’une jeune femme : Kathleen Newberry. Au moment de déposer contre Kyle, il s’avère qu’elle a disparu, ainsi qu’un million de dollars. Julia, qui connaissait Kathleen, ne semble s’intéresser qu’à son fils enfin sorti de prison, et dont elle a désormais la garde.