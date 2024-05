Les experts : Miami - S06 E18 - Tout s'écroule

La police découvre un corps au fond d'un trou. Les agents examinent la cavité et découvrent, avec stupéfaction, un tunnel qui mène tout droit vers le sous-sol d'une banque. Des braqueurs ont déjà emprunté le conduit et délesté les lieux de l'argent contenu dans un coffre-fort. La victime, Lori Stoltz, un employé de l'établissement financier, a été tué d'une balle de pistolet avant d'être caché au fond de l'excavation. L'équipe d'Experts s'attèlent à découvrir d'où les gangsters ont commencé à creuser et aboutissent à un chantier de construction...