Les experts : Miami - S06 E19 - Une trop lourde ardoise

Deux jeunes gens, Mary et Jim, font une course de scooter des mers. Soudain, Jim heurte un pylône et disparaît dans les flots. Durant son interrogatoire, Mary prétend qu'elle venait juste de rencontrer le jeune homme et affirme qu'ils n'allaient pas très vite lorsqu'ils sont arrivés au pont. De son côté, Alexx examine le cadavre du jeune homme. Elle découvre des morceaux de pierre dans ses cheveux. Elle imagine alors que Jim a reçu un projectile sur la tête avant de percuter le pont. Les experts apprennent par ailleurs que Jim venait à peine de sortir de prison. Bientôt, ils tiennent un premier suspect : le fils d'Alexx...